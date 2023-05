E’ di 10 punti la penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze. Questa la sentenza della Corta federale d’appello della Figc, presieduta da Ida Raiola, dopo una nuova valutazione del processo che lo scorso gennaio aveva inflitto alla società bianconera 15 punti di penalizzazione. La Corte era stata chiamata dal Collegio di Garanzia dello Sport a rinnovare la sua valutazione sulla sanzione da irrogare a carico del club della famiglia Agnelli.

Sentenza arrivata poco dopo le 20 e a pochi minuti dalla gara che la squadra allenata da Massimiliano Allegri giocherà ad Empoli per la terz’ultima giornata di campionato.

La procura federale aveva chiesto una penalizzazione di 11 punti. I giudici della Corte Federale d’Appello, dopo una camera di consiglio durata oltre sette ore, hanno prosciolto sette ex tesserati: Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.

LA NUOVA CLASSIFICA DI SERIE A – Con la nuova penalizzazione la Juventus scende dal secondo al settimo posto in classifica e fuori dalla zona Champions. Classifica che vede Napoli in testa a 86 punti, Lazio a 68, Inter a 66, Milan a 64, Atalanta a 61, Roma a 60, Juventus a 59 (con una gara ancora da disputare e in programma alle 20.45 di lunedì 22 maggio in casa dell’Empoli). In caso di vittoria i bianconeri salirebbero a 62 punti, a -2 dal quarto posto a 180′ dalla fine del campionato.

Se la Juventus dovesse vincere le prossime tre gare contro Empoli, Milan (allo Stadium) e Udinese andrebbe in Champions.

STIPENDI A NERO – L’udienza del secondo filone innanzi al tribunale federale nazionale della Figc che vede la Juventus deferita per la manovra stipendi è stata fissata al 15 giugno. Lo apprende l’agenzia LaPresse.

LA REAZIONE DEL CLUB – “Le prime impressioni sono ovviamente negative, non siamo soddisfatti di questa penalizzazione. Il fatto che sia arrivata nel pre-partita ce lo aspettavamo, per cui non ci tocca e non ci cambia, però fare qualsiasi ulteriore commento adesso è troppo presto, usciremo con un comunicato stampa a breve”. Così Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, dopo la sentenza della corte di appello federale. “Possibilità di un ricorso? Questa è chiaramente una possibilità, ma dobbiamo prima leggere le motivazioni che arriveranno nei prossimi giorni per capire i margini per un ulteriore ricorso“, ha aggiunto il responsabile dell’area sportiva. “Un bilancio della stagione? Noi più che un bilancio facciamo un’analisi continua su quello che è l’andamento e sarà il risultato finale della stagione. Noi queste analisi le facciamo per cercare di migliorarci, perchè questo poi è l’obiettivo di Juventus. La Juventus vuole e deve lottare sempre per la vittoria e noi in tutti i ragionamenti che facciamo insieme all’allenatore nel costruire la prossima stagione è cercare di migliorarci, fare quello che dà soddisfazione ai nostri tifosi, ovvero vincere”

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo