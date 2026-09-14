Non ci troviamo di fronte a una crisi emergente, bensì alla fase di maturazione di un processo che ha trasformato l’Iran in uno Stato di soglia (threshold nuclear state) di fatto, consolidando una capacità tecnologica che non può più essere cancellata dal solo uso della forza convenzionale. Al centro di questo scacchiere si trovano le scorte di materiale fissile iraniano.

La geometria interna del potere nucleare iraniano

Nonostante i bombardamenti mirati del 2025 e del 2026 abbiano inferto ferite profonde alle infrastrutture di superficie e ai sistemi di alimentazione elettrica, la resilienza intrinseca del programma ha garantito la sopravvivenza delle infrastrutture essenziali di arricchimento. La produzione di centrifughe avanzate prosegue in altri siti sotterranei profondamente protetti, rendendo vano ogni tentativo di distruzione totale con azioni aeree convenzionali. L’incertezza sulla localizzazione fisica delle scorte accentua la loro valenza strategica. Gli analisti militari ritengono che il materiale non sia concentrato in un unico deposito, ma disperso in una rete di bunker fortificati, gallerie scavate nel granito e siti militari non dichiarati. Questa frammentazione rende impraticabile un attacco chirurgico risolutivo e costringe Israele e gli Stati Uniti a confrontarsi con lo scenario peggiore: l’impossibilità di neutralizzare in un unico colpo l’arsenale nemico.

L’onda d’urto geopolitica sulla stabilità del Medio Oriente

La transizione dell’Iran a Stato di soglia nucleare altera in modo permanente l’equilibrio di potere in Medio Oriente, scatenando ripercussioni sistemiche che vanno ben oltre il dualismo tra Teheran e Gerusalemme. La prima e più temuta conseguenza è lo spettro di una proliferazione nucleare a cascata. Nazioni come l’Arabia Saudita, la Turchia e l’Egitto non intendono vivere sotto l’ombra di un Iran militarmente egemone e dotato di un deterrente strategico latente. Questo scenario trasformerebbe il Medio Oriente in un mosaico di potenze nucleari latenti o dichiarate, prive però dei canali di comunicazione diretti e dei protocolli di gestione delle crisi che avevano stabilizzato la Guerra Fredda tra Washington e Mosca.

Il vicolo cieco della diplomazia e della sicurezza tecnica

La via di un accordo diplomatico sul modello del vecchio JCPoA si scontra con una totale assenza di fiducia reciproca e all’incosciente imprevedibilità dell’attuale inquilino della Casa Bianca. L’ipotesi di trasferire le scorte di uranio all’estero – ad esempio in Russia – o di sottoporle a un deposito internazionale neutrale, è resa impraticabile dalla nuova polarizzazione globale, che trova Teheran strettamente allineata a Mosca e Pechino in chiave anti-occidentale.

I dilemmi irrisolti di Gerusalemme e Washington

Questa realtà impone a Israele una profonda revisione della propria dottrina di difesa. La storica Dottrina Begin, basata sull’attacco preventivo per impedire a qualunque costo la proliferazione nemica, deve confrontarsi con un Iran che ha già superato la fase della vulnerabilità tecnica. Per Israele, decidere se convivere con un vicino allo stato di soglia nucleare o lanciare un attacco disperato che potrebbe innescare una guerra regionale totale è il dilemma più drammatico dalla sua fondazione. Dall’altro lato dell’Atlantico, gli Stati Uniti si trovano a gestire un delicato equilibrio tra contenimento e deterrenza.

L’era del tempo tecnico

Il vero tema del confronto atomico mediorientale non è più l’effettiva fabbricazione di un ordigno nucleare, ma il tempo necessario per realizzarlo. Nell’era contemporanea, il concetto di breakout time ha ridefinito le regole della sovranità e della sicurezza. L’Iran ha dimostrato che per ottenere i benefici geopolitici della deterrenza non è strettamente necessario possedere una bomba nell’arsenale; è sufficiente essere universalmente riconosciuti come capaci di costruirla in pochi giorni. Questo status di soglia nucleare trasforma la tecnologia stessa in un’arma diplomatica e militare permanente. La domanda fondamentale che accompagnerà il Medio Oriente e l’ordine globale nei prossimi anni non sarà se l’Iran possieda le conoscenze teoriche per assemblare una testata nucleare ma stabilire se esista ancora una via diplomatica oppure militare capace di impedire che quella capacità latente si trasformi in una capacità operativa reale, senza per questo far scivolare il pianeta intero nel baratro di un conflitto globale e incontrollabile. È in questo equilibrio precario che torna a echeggiare l’antico principio esistenziale tramandato nel Sanhedrin 27A del Talmud: «Se qualcuno viene per ucciderti, alzati e uccidilo per primo».

Luca Longo Chimico industriale, Chimico teorico, Giornalista, Comunicatore scientifico con una grande passione per la storia e per la ricerca in campo energetico. Autore di 900 analisi, saggi, articoli di divulgazione e di circa 100 articoli scientifici, brevetti, conferenze, contributi a congressi, 2 libri.

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Luca Longo