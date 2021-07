La Casetta dei Gatti è un rifugio per amici a quattro zampe abbandonati e in difficoltà. Un luogo dove gli animali che non possono essere accolti in altre strutture vengono curati, assistiti, coccolati e adottati. Ora, dopo 14 anni, rischia però di non poter portare avanti le proprie attività. Infatti, nonostante sia convenzionato con il comune di Roma, da mesi non riceve i fondi dovuti.

L’appello su Facebook

“Come sapete La Casetta Dei Gatti è un rifugio in convenzione con il Comune di Roma che ci affida animali che necessitano di essere ricoverati, nutriti, curati e adottati e che non trovano accoglienza nel gattile comunale” si legge sul post pubblicato sulla pagina Facebook. “Per questo servizio che La Casetta offre, il Comune ogni mese eroga delle sovvenzioni. Tuttavia, sono mesi che il Comune si è “dimenticato” di provvedere ai suoi animali non erogando i fondi dovuti: nonostante gli innumerevoli solleciti, c’è un silenzio assordante da parte di Roma Capitale.”

Una situazione diventata sempre più pesante, ma che non ha impedito alla Casetta di continuare a fornire assistenza ai tanti felini. “Al momento, La Casetta Dei Gatti si sta prendendo comunque cura di decine di gatti del Comune, anche anziani e malati, attingendo alle proprie risorse. Ma ormai siamo allo stremo. Siamo sommersi di debiti con fornitori e veterinari. Non sappiamo per quanto tempo ancora riusciremo a sfamare e curare i mici e non sappiamo più come fare.” L’Associazione definisce questo momento uno dei più difficili di sempre, per cui sono in programma delle iniziative per mettere “pressione” al Campidoglio. Ciò che chiedono, in questo momento, è un aiuto economico per far fronte alle spese.

Il sostegno del web

L’appello lanciato da La Casetta dei Gatti ha già raccolto diverse donazioni e molti commenti di solidarietà. Non mancano le critiche alla sindaca Raggi e all’amministrazione comunale, per cui questo disinteresse per i piccoli amici a quattro zampe risulta essere solo l’ennesima criticità tra le tante che continuano ad affliggere la città.

