Questa mattina Progetto Alfa ha accolto, presso la Stazione EAV di Brusciano, una delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Periferie, guidata dal Presidente onorevole Alessandro Battilocchio. Nel corso della visita, la Commissione ha avuto modo di conoscere le principali attività svolte da Progetto Alfa all’interno della stazione: dai murales realizzati all’ambulatorio sociale, dallo sportello informativo agli interventi di manutenzione e riqualificazione che i volontari, ogni giorno, si impegnano a preservare e valorizzare.

Accanto ai risultati raggiunti, i volontari hanno raccontato anche le difficoltà affrontate in questi anni: ostacoli e continue sfide per difendere uno spazio pubblico e mantenerlo aperto, vivo e accessibile a tutti. Un impegno che prosegue quotidianamente nella convinzione che la presenza attiva dei cittadini rappresenti il presidio più solido di legalità e di tutela del territorio.

La visita ha rappresentato anche un momento di confronto sui progetti futuri dell’Associazione. Tra le priorità vi è la volontà di realizzare nuovi spazi dedicati alle famiglie e ai bambini, con un’area giochi e luoghi di aggregazione pensati per rafforzare la socialità e favorire nuove occasioni di incontro.

La presenza della Commissione parlamentare costituisce un importante riconoscimento del lavoro svolto e del valore di un’esperienza che dimostra come il volontariato, attraverso un impegno costante e condiviso, possa generare cambiamenti concreti per la comunità.

Andrea Chiara Andolfo

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