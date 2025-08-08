Per la prima volta negli Stati Uniti arriva Campus Salute, l’iniziativa italiana che promuove la cultura della prevenzione, stili di vita sani e partecipazione civica. Dopo il successo di numerose edizioni in Italia e in missioni internazionali, il format sbarca a New York con una settimana ricca di eventi, incontri educativi e check-up gratuiti, rivolti alla comunità italoamericana e a tutta la cittadinanza. L’iniziativa è promossa da Campus Salute, presieduto da Pasquale Antonio Riccio, in collaborazione con la Scuola d’Italia Guglielmo Marconi guidata da Michael Cascianelli, il Newyorkese di Davide Ippolito, la GrowTogether Foundation, la comunità ecclesiale della Prima Cattedrale di St. Patrick guidata da Don Luigi Portarulo, e altri partner locali impegnati nel sociale e nella salute pubblica.

“Siamo sempre stati convinti che fare rete e costruire connessioni sia fondamentale per raggiungere qualsiasi obiettivo che porti i suoi frutti nel tempo. Su questa convinzione siamo felici di annunciare che vivremo l’esperienza del nostro modo di fare e proporre cultura della prevenzione per la prima volta coi nostri volontari e con autorevoli rappresentanti della comunità italiana a New York, in concomitanza con l’Assemblea Generale ONU dal quale siamo stati riconosciuti nel 2021 per il nostro impegno. Tutto ciò rappresenta per Campus Salute un punto di partenza verso un impegno sempre maggiore nel campo della cooperazione per proporre modelli di partecipazione e di sviluppo sostenibile”, dichiara il presidente di Campus Salute Pasquale Antonio Riccio.

L’obiettivo del progetto è diffondere la cultura della prevenzione tra le nuove generazioni, sensibilizzare le famiglie sui corretti stili di vita e offrire un servizio sanitario gratuito grazie al contributo di medici italiani operanti negli USA e diversi professionisti giunti dall’Italia per offrire il proprio supporto. Alla settimana newyorkese parteciperà anche la professoressa Annamaria Colao, fondatrice e già presidente di Campus Salute, attuale vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, da anni impegnata nella promozione della prevenzione sanitaria a livello internazionale. Con questo nuovo traguardo, Campus Salute conferma la sua vocazione internazionale e rilancia il proprio impegno nella cooperazione sanitaria, portando il “modello italiano” di prevenzione in ogni parte del mondo.

© Riproduzione riservata

Redazione