Avvengono cose incresciose pure a livello delle librerie. È accaduto che la catena Ubik ha negato lo stato di visibilità speciale, per il quale gli editori pagano (normale marketing), al saggio di Carlo Panella, “Israele, lo Stato necessario – Il mondo non ne può fare a meno, Paesi arabi inclusi“, pubblicato da Rubbettino Editore. Panella è un giornalista e saggista tra i più qualificati sulla materia, uno che ha pubblicato con Rizzoli, Piemme, Mondadori. Però Ubik ritiene che mettere in vetrina un libro che sostiene il diritto di Israele ad esistere non è «in linea con quelli presenti in libreria in questa fase dell’anno». Già, è Natale, diamine, e che vogliamo parlare di Israele? Non è roba che si vende, diciamo con il linguaggio dei commercianti.

Giustamente, l’editore Florindo Rubbettino ha commentato: «Un libro dovrebbe aiutarci a riflettere e persino a mettere in dubbio le nostre convinzioni, non a ottundere lo spirito critico dei lettori. Che poi una importante catena di librerie decida che ci sono temi che non debbano essere trattati o che non debbano trovare spazio sugli scaffali mi pare un segnale da non sottovalutare». E Carlo Panella: «È un triste e preoccupante episodio di quella “palestinite” che ammorba anche il mondo della cultura italiana. Attendo ora un intervento riparatore dei vertici della catena a difesa di un livello minimo di libertà di circolazione delle idee e a smentita di pregiudizi di intollerabile matrice». Vedremo se, passate le Feste, Ubik tornerà sui suoi passi. Ma l’aria che tira è brutta proprio.

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Mario Lavia