Sara Pegoraro aveva 26 anni, una carriera da modella in ascesa, quasi 16mila follower su Instagram. È morta, dopo un malore improvviso che l’ha colpita nella notte tra venerdì e sabato. A scoprire il corpo è stata la madre, nell’abitazione in cui le due donne vivevano insieme a Fontane di Villorba, in provincia di Treviso, dov’era tornata dopo aver abitato a Milano, Bologna e Modena. Inutili i soccorsi e il trasporto in pronto soccorso. Sulla tragedia è stato aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato.

Perché la pista che battono le indagini è quella di una ragazza tormentata, che affogava i suoi problemi in una presunta dipendenza dalla droga. Forse eroina: il sospetto è quello dell’overdose insomma. “L’ipotesi è quella dell’overdose o di un mix di sostanze. Cercheremo di ricostruire la rete dei contatti della giovane per arrivare allo spacciatore o a chi le ha dato le sostanze. Nel frattempo stiamo facendo accertamenti sulle cause della morte, esami del sangue … Pensiamo di disporre l’autopsia in settimana”, ha commentato a Il Corriere della Sera il procuratore di Treviso Marco Martani spiegando le ragioni dietro l’apertura del fascicolo.

Pegoraro era stata colta già venerdì mattina da un malore. Al supermercato, aveva cominciato a barcollare, ed era finita in un fossato. A soccorrerla medico e infermieri del Suem 118 e una pattuglia dei carabinieri di Treviso. La 26enne era stata trasportata al pronto soccorso del Ca’ Foncello per le cure e dimessa qualche ora dopo. Il secondo malore non le ha lasciato scampo.

Un paio di mesi fa la ragazza era rimasta coinvolta anche in un incidente d’auto che l’aveva costretta al ricovero all’ospedale di Modena. Solo lo scorso 17 giugno un altro incidente, questa volta a Bologna. “Aiutami per favore, voglio uscirne”, aveva scritto nell’ultimo messaggio alla migliore amica riportato dal Corriere, cui aveva confidato la sua dipendenza dalla droga. Alla madre aveva ringraziato la sua presenza, costante, “per non avermi mai lasciata sola! Sei la mia ancora”.

Decine i messaggi apparsi sui social a ricordare la 26enne tragicamente scomparsa, amante dei viaggi, dei tatuaggi e delle moto. “Vola in alto libera per sempre”, si legge in uno. “Alla fine la grigliata che volevi tanto che facessi la faremo insieme lassù riposa in pace cugi, mi manchi già”, si legge in un altro. “Eri una persona speciale chi ti conosceva lo sa bene. Non ti dimenticherò mai amica mia!”. Soltanto lo scorso 5 giugno Pegoraro aveva festeggiato il suo 26esimo compleanno, l’ultimo.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

