Il potere affascinante della lettura conquista tutti. Ma li frega anche. È ciò che è successo a un ladro ieri a Roma, più nello specifico nel quartiere Prati. Era entrato in una casa per compiere un furto ma è stato arrestato. E detta così è una dinamica normale. Ma la particolarità è che l’uomo, un 38enne italiano, è stato fermato dalle forze dell’ordine per colpa di un libro. Il ladro, infatti, mentre rovistava nelle varie stanze dell’appartamento in via Carlo Mirabello, intorno alle ore 13 di ieri, ha trovato un libro che lo ha catturato, tanto da mettersi a leggere sul terrazzo dell’abitazione.

Ladro entra in appartamento per rubare ma si distrae e si mette a leggere un libro

Il proprietario di casa ha sentito dei rumori provenire dal balcone e ha chiamato i vicini e le forze dell’ordine. Il ladro quindi ha smesso di sfogliare il libro preso dalla camera da letto e ha provato a scappare con una busta piena di abiti firmati, presumibilmente oggetto di furto, ma è stato fermato dai vicini del proprietario 71enne e poi dagli agenti del commissariato Prati. Questa mattina il processo per direttissima, con il 38enne accusato di furto e tentato furto.

Che libro stava leggendo il ladro arrestato a Roma?

La cosa più interessante sarebbe sapere quale libro abbia così distratto il ladro impegnato nel furto. Non si hanno certezze in merito, ma secondo quanto riportato da Roma Today, il libro in questione era ‘Gli Dei alle sei. L’Iliade all’ora dell’aperitivo’, del poeta e scrittore italiano Giovanni Nucci.

Luca Sebastiani