È giunta nella giornata del 7 settembre 2023 la comunicazione ufficiale con cui il WJP (World Justice Project), sostenuto dalla Commissione Europea, ha invitato il pugliese Angelo Lucarella, avvocato di Martina Franca (Taranto), al progetto sulla misurazione dei livelli democratici della giustizia, della governance e dello stato di diritto.

Lucarella è stato individuato tra i professionisti esperti, come riporta l’invito del WJP, che prenderà parte al progetto di ricerca per censire lo stato dell’arte di oltre 140 Paesi del Mondo con l’obiettivo finale di sostenere politiche e regolamenti in grado di cambiare il futuro.

Il WJP ha sede a Washington (Stati Uniti d’America) ed ha tra i fondatori istituzionali la Commissione Europea, importanti fondazioni internazionali, i ministeri degli esteri degli Stati Uniti d’America, Regno Unito, Germania ed altri.

“E’ un grande onore poter contribuire alle sorti di questo programma internazionale sostenuto dalla Commissione Europea. Gli obiettivi sono abbastanza chiari: stadiare i livelli della democrazia e valutare quanto e come ci sia da migliorare in termini di stato di diritto” commenta Lucarella che aggiunge: “Ovviamente su un campione di 140 Paesi del mondo emergerà un quadro asimmetrico tra quelli in via di sviluppo, quelli industrializzati. C’è da supporre che il WJP abbia un enorme lavoro di ricerca da fare al fine di identificare quanto più possibilmente le deficienze strutturali e giuridiche che riguardano il mondo della giustizia”.

“Pertanto, come invitato a questo progetto mondiale, non posso che sentire, oltre l’onore, l’onere della responsabilità. Ogni selezionato assicurerà senz’altro il massimo dell’impregno” conclude.

Lucarella è giurista, saggista, editorialista, docente a.c. Università degli Studi di Napoli Federico II, già vice presidente della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico e delegato italiano (under 40) al G20 Amburgo 2022 industria, imprese e sviluppo economico. È anche: componente di cattedra in “Diritto e spazio pubblico” – Facoltà di Scienze Politiche presso Università degli studi internazionali di Roma; Direttore del Dipartimento di studi politici, costituzionali e tributari – Università Federiciana p.re; componente del tavolo di esperti sul reddito universale dell’Università internazionale per la Pace Onu (Roma). Scrive su diverse testate nazionali ed internazionali come ad esempio La Voce di New York, Italia Oggi, Il Riformista, Il Sole 24 Ore, L’Identità, Affari Italiani, Formiche, Filodiritto.

