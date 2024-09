Venti minuti di intervista al Tg1 per raccontare della sua relazione personale con Maria Rosaria Boccia, per confermare di aver pagato esclusivamente di tasca sua le spese della dottoressa, e per scusarsi. Il ministro Sangiuliano è apparso notevolmente emozionato nel messaggio recapitato a più destinatari: amici, colleghi ma soprattutto alle persone care coinvolte nel caso.

“La prima persona a cui devo chiedere scusa, perché poi è una persona eccezionale, è mia moglie”. Ha detto il Ministro Sangiuliano lasciandosi andare alla commozione. Aggiungendo di aver ribadito alla Boccia “Più volte, soprattutto nell’ultima fase” che non intendeva lasciare sua moglie, “per me è la persona più importante della mia vita. Sono disponibile a qualsiasi cosa, ma non a rinunciare a mia moglie”. Infine Sangiuliano ha riferito di essersi scusato anche con la premier: “Chiedo scusa a Giorgia Meloni, che mi ha dato fiducia per l’imbarazzo che ho creato a lei e evidentemente al governo. Chiedo scusa anche ai miei collaboratori, che impropriamente, pur non avendo fatto niente e si trovano investiti da questa vicenda”.

Redazione

Luca Frasacco