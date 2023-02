Secondo l’ultimo sondaggio di Noto Sondaggi per Porta a Porta sulle intenzioni di voto, il Partito Democratico, guidato dalla nuova segretaria Elly Schlein, guadagnerebbe il 3%, mentre a perdere i punti a favore sarebbe il Movimento 5 Stelle che scende anche al terzo posto. Primo partito è sempre Fratelli d’Italia.

LE INTENZIONI DI VOTO – Il partito della premier Giorgia Meloni è stabile al primo posto con il 28,5% delle preferenze. Una percentuale stabile rispetto alle intenzioni di voto precedenti. Dicevamo del PD. Grazie alla vittoria di Elly Schlein sale dal 16,5% al 19,5% e si colloca al secondo posto, mentre a farne le spese è il Movimento 5 Stelle che perde il 2,5% attestandosi al 16%. Stabile anche la Lega al 10%, seguita da Azione-Italia Viva all’8% (+0,5). Guadagna invece Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi guadagna mezzo punto percentuale e si porta al 7,5%, mentre ottengono l’1,5% Noi Moderati (che resta stabile), Verdi-Sinistra (-1,5) e Più Europa (-0,5).

LE COALIZIONI – Il Centrodestra a trazione FdI e con Lega, FI e Noi Moderati raggiunge il 27,5%, con un +0,5% rispetto all’ultima rilevazione, mentre il Centrosinistra composto da Pd, Verdi e + Europa si ferma al 22,5% con un +1%.

LE PRIMARIE DEL PARTITO DEMOCRATICO – Secondo Noto soltanto la metà di chi è andato a votare alle primarie la scorsa domenica aveva votato PD alle recenti elezioni politiche. Il 22% dei votanti alle primarie a settembre aveva scelto il M5S. In occasione delle primarie, il 13% degli elettori del M5S ha espresso un voto a favore della Schlein, mentre solo il 2% ha votato Bonaccini. Inoltre, si evince dal campione di Noto che anche il 22% di chi si era astenuto alle ultime elezioni politiche ha votato per la Schlein in queste primarie.

Luigi Ragno

Luigi Ragno