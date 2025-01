Il più autorevole e prestigioso quotidiano economico del mondo, il Financial Times, ha dedicato un lungo articolo al Romeo Hotel Roma. Il nuovo gioiello dell’hotellerie, ormai di prossima apertura, è stato visitato dal giornalista Simon Usborne, che ne ha fatto l’oggetto di un accurato reportage. Usborne – colonna della sezione Travel del FT – firma il suo diario romano dopo aver vistato e soggiornato in una delle suite del Romeo Roma, via di Ripetta 246. Ecco un nostro estratto della sua lunga recensione, apparsa sull’edizione internazionale del FT il 4 gennaio, poi pubblicata anche in versione digitale.

“La facciata in stucco di un vecchio palazzo in fondo a Via di Ripetta può apparire modesta per gli standard romani. Certo, c’è un bel portico in pietra e persiane ben restaurate, ma nessuno che passeggia a sud dalla vicina Piazza del Popolo, con le sue notevoli basiliche a cupola gemella, avrebbe dato una seconda occhiata al numero 246. Potrebbero farlo ora, anche solo per una sbirciatina. Perché lì, dopo una trasformazione di 12 anni da parte di un importante imprenditore napoletano e della compianta archistar Zaha Hadid, in quello che rimane uno degli ultimi progetti dell’architetto iracheno-britannico, il palazzo è risorto come un hotel di lusso di 74 camere. Poco prima di Natale, sono il primo giornalista a fare il check-in. Sono sbalordito da ciò che trovo, talvolta anche stordito. Il Romeo Roma, che dovrebbe aprire completamente questo mese dopo anni di ritardi, è il secondo hotel di Alfredo Romeo, imprenditore 71enne, proprietario di giornali, avvocato e magnate immobiliare. Il suo primo hotel – Romeo Napoli – era stato inaugurato a Napoli nel 2008, in una sede della compagnia di navigazione convertita degli anni Cinquanta».

La storia del palazzo di via di Ripetta

Usborne prosegue, affondando nella storia che ha portato Alfredo Romeo ad investire a Roma: “A quel punto, Romeo aveva già messo gli occhi su Roma e nel 2012 ha individuato il palazzo in vendita. Originariamente sviluppato nel XVI secolo dalla famiglia Serroberti, degli speziali perugiani, ospitò poi i Capponis fino alla morte nel 1746 di Alessandro Gregorio Capponi, un nobile collezionista di letteratura. Dopo una faida ereditaria, la casa fu modificata, affittata e poi venduta nel 1818. Ha costantemente perso la sua grandezza e la maggior parte delle sue caratteristiche originali in quanto ospitava residenti diversi come un re portoghese deposto e gli uffici dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La location ha fatto appello a Romeo. L’area intorno a Piazza del Popolo, all’estremità settentrionale di Via del Corso, la via dello shopping più famosa di Roma, era diventata un hub di fascia alta per la folla della moda della capitale. Gli hotel erano già parte del gioco, con il Palazzo Ripetta e il più famoso Hotel de Russie a pochi metri dalla nuova impresa di Romeo”.

Hadid e il design esclusivo

Il Financial Times esamina quindi le prime mosse del progetto Romeo Roma: “La soluzione ovvia per un vecchio palazzo trascurato sarebbe stata un restauro, forse con un accenno di contemporaneo. Ma Roma non è a corto di alloggi ispirati alla sua ricca stratificazione storica. Con un budget che forse avrebbe messo in imbarazzo anche Nerone, Romeo si è dimostrato fermo, guardando avanti. L’avvocato Romeo dice che Hadid era incuriosita quando l’ha incontrata per la prima volta nel 2014, due anni prima della sua morte improvvisa, all’età di 65 anni. “Non aveva creato un interno di hotel e volevo che pensasse a un design esclusivo che non è mai stato fatto prima”, mi dice Romeo. Il suo elegante blazer blu scuro e la cravatta di seta non suggeriscono il suo interesse per l’avanguardia. I risultati della loro breve e talvolta tesa collaborazione sono sorprendenti. Sto parlando con Romeo nel bar dell’hotel, che si affaccia su un cortile completamente trasformato. Dice che è il suo spazio preferito, e incarna l’approccio più ampio”.

Ebano materiale dominante, “suite affrescate”

Prosegue poi una disamina attenta degli arredi interni e delle scelte di materiali e stili. “L’ebano è il materiale dominante. Tonnellate di ebano. In molti spazi, i soffitti, le pareti e i pavimenti sono decorati con impiallacciatura di ebano macassar. La sua grana nera e marrone scorre in curve, creste, spine e tagli, in una versione modernista e molto Hadidista delle forme dei classici soffitti a volta. Parte dell’artigianato è mozzafiato. Dove non c’è ebano, c’è tanto di quel marmo bianco lucido di Carrara da poter affondare la triremi di Caligola. Con stile ricorrente, i caminetti scultorei rialzati esplodono fuori dalle pareti. Le cuciture intarsiate di acciaio inossidabile scorrono lungo i pavimenti e saltano su per le pareti. Le pieghe drappeggiate di scandole di ottone brillano dietro i banchi della reception gemelli, che sembrano essere stati tirati su da terra in grandi pugni di basalto. Delle caratteristiche originali dell’edificio, solo una scala di marmo e una serie di stanze sul pianoforte nobile erano sopravvissute intatte. Ora ci sono cinque “suite affrescate“. In uno, una scala in Krion, una sorta di porcellana opaca che è stata anche ampiamente utilizzata, si curva intorno a un’enorme vasca da bagno scultorea in una camera da letto soppalcata, che sembra appartenere all’era spaziale. Il letto si trova proprio sotto affreschi secolari e al soffitto decorato. È una giustapposizione vertiginosa”.

Entrare nel superyacht di uno Sceicco

Usborne commenta così la sensazione complessiva: “Romeo Roma è soprattutto originale, e basta fare un giro sui siti di gran parte degli hotel di lusso per ammirarne la differenza. Ma è anche, beh, molto. Mi è stato detto che il rivestimento marino del legno è stato applicato per proteggere l’investimento di Romeo (annuisce quando gli chiedo se il budget dedicato al solo ebano sarebbero state sufficienti per costruire un hotel molto bello). Ma l’alta lucentezza si aggiunge alla sensazione complessiva di entrare nel superyacht di uno sceicco. Poi ci sono i giochi d’acqua. Nel cortile originale ora coperto del palazzo, dove le carrozze avrebbero sgorgiato i nobili, Romeo ha installato una cortina d’acqua controllata dal computer contro la parete principale. Una fila di dozzine di ugelli crea un tipo rumoroso di schermo d’acqua, illuminato da luci colorate, che mostra fugacemente le parole “Romeo” e “Benvenuto” mentre l’acqua cade”.

Il menù degustazione di Ducasse

Non lesina i dettagli, il Financial Times, in quello che compare tra i più attenti(e letti) articoli del quotidiano britannico. “Dietro il palazzo, un nuovo cortile più grande è delimitato da un’ala più recente che ospita una spa e la maggior parte delle stanze. Include una notevole scala Hadid che si eleva a una terrazza per bevande come la gabbia toracica di una balena gigantesca. Ma c’è anche più acqua illuminata dall’arcobaleno, che scorre da una fontana di marmo, e lungo le pareti accanto a un affresco della Vergine Maria. Romeo ammette liberamente che, mentre ammirava molto Hadid, il loro pensiero spesso divergeva. L’ebano è stata una sua idea, così come i caminetti. “Sono stati principalmente i materiali su cui abbiamo discusso”, dice. “Per lei, era impensabile che qualcuno spendesse così tanto per creare tali strutture”. Forse tali opinioni diverse hanno contribuito ai ritardi; Romeo aveva sperato di aprire nel 2016. Dice che ha avuto soprattutto da fare per un ritrovamento di età romana scoperta sotto l’ala moderna e il nuovo cortile. Per quasi cinque anni, gli archeologi hanno scavato una sospetta taverna, insieme a casse di manufatti. Un piccolo busto di Livia Drusilla, moglie dell’imperatore Augusto, ora campeggia nel vecchio cortile. Una piscina nel nuovo cortile incorpora un pavimento di vetro sopra i resti romani. Per tutto il suo vigore, il Romeo Roma trionfa in molti campi.

Alain Ducasse ha fatto cose incredibili nel ristorante principale, il suo secondo in Italia (il primo ha aperto a Romeo Napoli lo scorso giugno). Un menu degustazione eseguito dal protetto del mago del cibo francese e capo chef Stéphane Petit, che ha 29 anni, è un matrimonio tra vecchio e nuovo, così come italiano e francese (puntarelle al carbone con acciughe e un delicato pot-au-feu che spicca). Anche la sala da pranzo stessa, che si affaccia su Via di Ripetta ed è per lo più rivestita di ebano, è notevole. Le colonne quadrate scorrono in baldacchini a volta che sono retroilluminati attraverso lunghe perforazioni tagliate. Le pareti di marmo e una scintillante cucina in acciaio aperta portano più luce nello spazio”.

I prezzi del Romeo Hotel Roma

E infine: “Anche alcune parti della spa di Sisley sono spettacolari, tra cui una sala relax rivestita di mattoni di salgemma rosa dell’Himalaya e una palestra in legno sagomato che beneficia di essere sfuggita al trattamento lucido. L’ebano laccato domina la mia camera da letto, nel frattempo, che è comunque un capolavoro di mobili modernisti – finto camino e tutto il resto. Qualunque cosa si pensi della sua visione, Romeo è stato saggio nel reclutare due pesi massimi creativi. Il mercato del lusso ha visto una serie di aperture negli ultimi cinque anni: un Six Senses, una W e il Bulgari Hotel, che occupa l’enorme ex sede degli anni ’30 dell’Inps. Sono tutti spazi moderni che competono per lo stesso mercato internazionale, ma nessuno può rivendicare una Hadid o un Ducasse nel suo marketing. Che il Romeo pensi di avere un plus, è chiaro anche dai suoi prezzi. A partire da 2.450 euro a notte per gli scavi più piccoli (salendo a 37.000 euro per il più grande), che è un pezzo più alto di una qualsiasi delle proprietà di cui sopra”.

“La bellezza è sempre un investimento”

Il giornalista del FT si sofferma con l’avvocato Romeo prima di salutarlo e chiudere il suo reportage: “Forse Romeo, che ha intenzione di aprire il suo terzo hotel in Costiera Amalfitana entro la fine dell’anno, sta anche cercando di recuperare parte dei soldi investiti a via di Ripetta. A un certo punto, sussurra il conto totale, prima di chiedermi di non condividerlo. Diciamo solo che, su base per camera, sospetto che faresti fatica a trovare un hotel più costoso. “Sembra insostenibile da un punto di vista finanziario”, mi dice Romeo con un mezzo sorriso, prima di supervisionare il riposizionamento di un nuovo divano vicino alla sua cortina d’acqua digitale. “Ma la bellezza è sempre un investimento”.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

