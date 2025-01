Sono passati ben tre decenni dal 27 gennaio 1995, quando a Fiuggi venne operata la svolta del Movimento sociale italiano. Prima lo scioglimento del vecchio partito, poi la nascita di Alleanza Nazionale: così furono poste le basi per abbandonare i riferimenti ideologici del fascismo e per far sì che la destra, conservatrice ed europeista, potesse qualificarsi come forza politica legittimata a governare.

“A trent’anni da Fiuggi” è il titolo del prossimo panel de L’Ora del Riformista, trasmesso in diretta dalle 13 sul riformista.it e sui canali Facebook e YouTube. Al dibattito – moderato da Aldo Torchiaro – prenderanno parte il direttore Claudio Velardi, Pierluigi Biondi (sindaco de L’Aquila in quota Fratelli d’Italia), Gianfranco Fini (ex segretario nazionale del Msi e presidente di AN), Francesco Giubilei (presidente di Nazione Futura), Flavia Perina (giornalista, già militante del Fronte della Gioventù e deputata) e Fabrizio Tatarella (vicepresidente della fondazione intitolata a suo zio Pinuccio).

