Luca Telese sarà il nuovo direttore de Il Centro. Il giornalista radio-televisivo, che ha avuto esperienze diverse in giornali di carta, prenderà la guida del quotidiano abruzzese dal 1° ottobre e sostituirà Piero Anchino. L’annuncio è arrivato dalla società editrice Il Centro spa, che in una nota ha spiegato la scelta: “La sua nomina rientra nel disegno strategico della società editrice di posizionare il Centro sempre più come giornale di approfondimento e di qualità”.

Telese e la nuova direzione del giornale avranno un obiettivo chiaro, come ribadito dall’editore: “Sempre maggiore attenzione alla crossmedialità e ad un rinnovato rapporto partecipativo con i lettori e con gli stakeholder del territorio”. Contemporaneamente “la società ringrazia Piero Anchino per l’importante lavoro svolto in questi 7 anni di direzione, certa che potrà continuare a contare sul suo impegno”.

Redazione

Luca Sebastiani