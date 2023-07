Una tragedia ha colpito la famiglia di Robert De Niro: è venuto a mancare il giovanissimo nipote Leandro De Niro Rodriguez. Il ragazzo che stava iniziando la carriera cinematografica, aveva solo 19 anni. Straziante l’annuncio da parte di mamma Drena, figlia adottiva del divo, con un messaggio sui social: “Non so come vivere senza di te… vorrei che l’amore potesse salvarti”.

Per ora restano oscuri i motivi del decesso. E Robert De Niro, appena diventato padre a 80 anni per la settima volta, non ha rilasciato dichiarazioni.

Leandro aveva recitaro nel film del 2018 A star is Born, nel quale aveva interpretato il ruolo del figlio di George ‘Noodles’ Stone di Dave Chapelle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drena (@drenadeniro)

Nel suo lungo post su Instagram Drena, che fu adottata da Robert De Niro nel 1976 ai tempi del suo matrimonio con Diahnne Abbott, parla al figlio scomparso: “Il mio bellissimo dolce angelo. Ti ho amato oltre le parole dal momento in cui ti ho sentito nel mio ventre. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è sempre stato puro e reale nella mia vita”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello