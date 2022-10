Avvocati contro nel M5S. Giuseppe Conte da una parte, leader del MoVimento, Claudia Majolo dall’altro.

Lei è la rappresentante dell’UPA (Unione Praticanti Avvocati) ma soprattutto vincitrice poi squalificata delle Parlamentarie in Campania. Esattamente quel collegio in cui M5S ha fatto il botto al punto che hanno avuto più voti rispetto ai candidati eletti. Ragione dello stallo ancora in corso nell’assegnazione degli ultimi seggi di Montecitorio.

A determinare la non candidatura della Majolo (atto ancora rimasto senza giustificazione ufficiale da parte dei vertici M5S) sarebbe forse un endorsement social vecchio di dieci anni per Berlusconi.

Nulla di chiaro però. Al punto da spingere la Majolo, anche in virtù del suo ruolo di rappresentanza verso i giovani avvocati a chiedere un incontro urgente a Conte.

“Ho chiesto un incontro al Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, al fine di chiarire la situazione che mi ha visto coinvolta. Il motivo di questa mia scelta, non è soltanto personale, ma è dare voce alla categoria che rappresento: i praticanti avvocati ed i giovani giuristi italiani che, a causa della mia eliminazione non si sentono rappresentati”.

© Riproduzione riservata

Daniele Priori