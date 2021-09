Ha avuto effetti impressionanti il maltempo che ha colpito nel pomeriggio Milano. L’attesa perturbazioni ha provocato disagi alla viabilità ma le prime ‘vittime’ sono stati gli aeroporti di Linate e Maltempo.

In particolare a Malpensa in circa 90 minuti sono caduti quasi 90 mm d’acqua, una misura che supera la media di aprile e maggio, quando i mm di pioggia sono stati 75 al mese.

Su Twitter i vigili del fuoco hanno reso noto di aver soccorso dieci persone bloccate nelle proprie automobili nei sottopassaggi adiacenti l’aeroporto di Malpensa. È in corso anche l’evacuazione di venti persone bloccate dall’acqua della zona cargo dello scalo.

#Maltempo aeroporto di #Malpensa (VA): dieci persone soccorse dai #vigilidelfuoco nelle proprie automobili nei sottopassaggi adiacenti l’aeroporto, in corso l’evacuazione di venti persone bloccate dall’acqua della zona cargo dello scalo [#16settembre 21:00] https://t.co/MCSB1BLFt7 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 16, 2021

STOP AND GO DEI VOLI A MALPENSA – Sono ripartiti i voli e l’operatività dell’aeroporto di Malpensa, dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sullo scalo del Varesotto. Lo apprende LaPresse dall’Enav. I voli sono stati sospesi per circa due ore.

Lo scalo ha ripreso l’attività alle 21.15, come confermato a LaPresse da Sea Aeroporti Milano: l’interruzione è iniziata alle 19. Venti i voli dirottati. Al momento i vigili del fuoco sono al lavoro soprattutto nella zona esterna.

