La deputata Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, è tornata alla Camera oggi pomeriggio. La politica di Forza Italia è quindi rientrata in Parlamento dopo la lunga assenza a seguito della scomparsa dell’ex presidente del Consiglio Berlusconi, avvenuta nel giugno scorso.

Il ritorno di Marta Fascina

Fascina è tornata alla Camera, in occasione del voto di fiducia sul cosiddetto decreto legge Caivano. La deputata è stata accompagna dal capogruppo a Montecitorio di Forza Italia Paolo Barelli e dal sottosegretario ai trasporti Tullio Ferrante, suo ex compagno di scuola. Alle domande dei giornalisti presenti, Fascina ha preferito non rispondere, limitandosi a sorridere.

