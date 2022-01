Marta Antonia Fascina è deputata della Repubblica di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi. Si è presa la scena, negli ultimi giorni, con un messaggio in una chat degli azzurri dopo la rinuncia del suo compagno alla corsa al Quirinale, annunciata lo scorso sabato. Sarà a Montecitorio oggi pomeriggio per esprimere il suo voto sul prossimo Presidente della Repubblica. È nella IV Commissione Difesa.

Fascina è nata nel 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. È cresciuta a Portici, in provincia di Napoli. Si è laureata all’Università La Sapienza di Roma in Lettere e Filosofia. Alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta alla Camera dei deputati, con il proporzionale, nella lista di Forza Italia, nella circoscrizione Campania 1.

Dal 2020 è fidanzata con Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio, fondatore e leader di Forza Italia. E proprio dopo la rinuncia del compagno alla corsa ha scritto un messaggio che ha fatto molto discutere. “Come sempre, il nostro presidente dimostra di essere un gigante immerso in un teatro di personalità insignificanti, irrilevanti e passeggere!”. Un messaggio interpretato come una stilettata alla coalizione di centrodestra.

Fascina di solito ha un aplomb più riservato. Ha lavorato nell’ufficio stampa del Milan e poi nella Fondazione Milan. Sarebbe stata introdotta, scriveva Vanity Fair, nell’universo berlusconiano da Adriano Galliani. Si sarebbe fatta inoltre tatuare le iniziali S. B. sull’anulare sinistro, come tra l’altro avevano fatto Sabina Began e Francesca Pascale, ex di Berlusconi. La prima volta che fu paparazzata con il Cavaliere fu a inizio 2020 in Svizzera, all’uscita del Grand Resort di Bad Ragaz. La conferma della relazione all’aeroporto di Olbia, qualche mese dopo, all’inizio delle ferie estive a Villa Certosa, in Costa Smeralda.

Silvio Berlusconi intanto resterà all’Ospedale San Raffaele di Milano anche stanotte. L’Ansa fa sapere che il Cavaliere si è sottoposto a una serie di accertamenti, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, quando potrebbe essere dimesso per un periodo di riposo a Villa San Martino di Arcore. Berlusconi era stato ricoverato nella giornata di ieri. Durante la giornata ha ricevuto le visite di amici e parenti.

