Via una ulteriore misura di sicurezza anti-Covid. L’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA) ha deciso che dal prossimo 16 maggio non sarà più raccomandato indossare la mascherina negli aeroporti che si trovano nell’Unione Europea e sugli aerei che viaggiano da e per i paesi dell’Unione.

Una decisione comunicata oggi e presa in accordo con l’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Una scelta annunciata come “un grosso passo verso la normalizzazione dei viaggi in aereo”, sia per i passeggeri che per i dipendenti delle compagnie aeree

Ma a bordo degli aerei potrà comunque essere richiesto di continuare a indossare il dispositivo di protezione individuale se nel Paese di arrivo o partenza vige ancora l’obbligo, essendo una decisione autonoma dei singoli Stati membri dell’Unione.

I passeggeri vulnerabili dovrebbero continuare a indossare una maschera facciale indipendentemente dalle regole.

In una nota congiunta la direttrice dell’Ecdc, Andrea Ammon e il direttore esecutivo dell’Easa Patrick Ky hanno sottolineato che “sebbene i rischi permangano, abbiamo visto che gli interventi e i vaccini non farmaceutici hanno permesso alle nostre vite di tornare alla normalità. Sebbene l’uso obbligatorio della mascherina in tutte le situazioni non sia più raccomandato, è importante tenere presente che, insieme al distanziamento fisico e a una buona igiene delle mani, è uno dei metodi migliori per ridurre la trasmissione”.

“Per i passeggeri e il personale di volo è un grande passo avanti verso il ritorno alla normalità”, ma “i passeggeri devono comunque comportarsi in modo responsabile e rispettare le scelte di chi li circonda“, raccomanda Patrick Ky, che fa un esempio. al riguardo: “Un passeggero che tossisce e starnutisce dovrebbe prendere in seria considerazione l’idea di indossare una mascherina, per rassicurare coloro che sono seduti nelle vicinanze“.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni