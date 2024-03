Sono stati segnalati oggi in tutto il mondo guasti al sistema di McDonald’s, che hanno fatto chiudere alcuni ristoranti per ore e hanno provocato lamentele sui social da parte dei clienti. La catena di fast food ha parlato di una “interruzione tecnologica” in via di risoluzione.

McDonald’s Corp precisa: “Problemi non legati a sicurezza informatica”

McDonald’s Corp., con sede a Chicago, ha dichiarato che i problemi non sono legati a un problema di sicurezza informatica. “Siamo consapevoli di un’interruzione tecnologica che ha colpito i nostri ristoranti. Il problema è ora in via di risoluzione”, si legge in un comunicato, “ringraziamo i clienti per la loro pazienza e ci scusiamo per i disagi che questo può aver causato”.

Il problema di McDonald’s: tutti i negozi collegati a una rete globale

McDonald’s in Giappone ha scritto su X che “le operazioni sono temporaneamente interrotte in molti dei nostri negozi a livello nazionale”, definendolo “un guasto al sistema”. Anche il sito web Downdetector ha segnalato un picco di problemi con l’app di McDonald’s nelle ultime ore.

“Tutti i ristoranti McDonald’s sono collegati a una rete globale ed è questo il problema”, ha dichiarato Patrik Hjelte, proprietario di diversi ristoranti McDonald’s nella Svezia centrale, parlando al quotidiano locale Nya Wermlands Tidning.

