Rocco Tanica all’anagrafe Sergio Conforti

Nasce il 13 febbraio del 1964 a Milano. Tanica è un personaggio eclettico che ha variato dalla musica, alla televisione, fino al cinema.

Rocco Tanica è il fratello più piccolo di Marco Conforti, manager del gruppo Elio e le storie tese, band della quale Rocco fa parte dal 1982 come tastierista.

Rocco Tanica e le collaborazioni nella discografia italiana

L’artista ha collaborato con altri famosissimi cantanti della nostra discografia italiana: ha scritto L’estate sta finendo dei Righeira, ha collaborato con Fabrizio De André nel pezzo Don Raffaé, con Massimo Ranieri in Perdere l’amore e citiamo tanti altri cantautori come Max Pezzali, The Kolors, Claudio Baglioni, Roberto Vecchioni.

Rocco Tanica protagonista di programmi televisivi

Tante le partecipazioni televisive come a Quelli che il calcio e Zelig nel 2005, realizzando Libe libe là, la nuova sigla di Zelig Circus, cantata da Cochi e Renato che ne sono gli autori.

E’ stato inviato del Festival di Sanremo; ha recitato in alcuni film, quali Asini e Il cielo è sempre più blu e nella fiction La compagnia del cigno.

L’anno scorso è stato impegnato a The Band, condotto da Carlo Conti, il nuovo format di Rai 1, come tutor per aiutare le band nella selezione dei pezzi.

Rocco Tanica e la relazione con Paola Cortellesi

Rocco Tanica rimane molto riservato sulla sua vita privata. Ha avuto una relazione con l’attrice Paola Cortellesi all’inizio degli anni 2000, periodo in cui entrambi collaboravano a Mai Dire Gol.

Rocco Tanica e la sua malattia: la depressione

Al Fatto Quotidiano Rocco Tanica ha raccontato che dopo il Festival di Sanremo del 2013, ha avuto una grande crisi depressiva: “Accadde che ero spaventato, non mangiavo e non dormivo. Ronzava tutto.”

“I miei amici mi hanno salvato dagli abissi, quella ed altre sere. Mi sono presentato in un reparto di psichiatria. Sono scappato. Ho conosciuto ottimi medici, perduto e trovato persone. La mia famiglia, ivi compresi gli Elio e le Storie Tese, si è confermata una fortezza. Gli Elii mi hanno protetto e aspettato. Non so se, per dire, Bon Jovi avrebbe fatto lo stesso.”

