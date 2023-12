Bufera di fine anno per Rocco Tanica e la band Elio e le Storie Tese. Tutto è partito dalla pubblicazione di uno spot di McDonald’s sul loro profilo Instagram: un video come tanti altri, che però i “fan” non hanno preso bene.

Lo spot di McDonald’s che non piace ai fan

Elio e le Storie Tese sono stati infatti accusati prima di “fare troppe pubblicità”, poi addirittura di essere “filo-israeliani” per il sostegno a McDonald’s, infine di “supportare il genocidio a Gaza” e dulcis in fundo di essere “nazisti”. Delle polemiche forse un po’ troppo esagerate ma sicuramente esagerata è stata la reazione di Rocco Tanica.

“Ma avete davvero così bisogno di soldi?”

Si chiedono gli utenti dopo l’ultimo spot di McDonald’s. “Ma non eravate quelli di Parco Sempione?”, scrive un altro, in riferimento a uno dei brani cult della band.

Il commento esagerato di Rocco Tanica

C’è qualche brand a cui non vi siete ancora venduti?” chiede un utente. A quel punto da Rocco Tanica, storico tastierista del gruppo, è arrivata la risposta choc: “Tua madre. Budget troppo basso”. Risposta che ovviamente ha scatenato ancora di più le orde di haters sui profili della band, con altri insulti e critiche, in un loop infinito che sembra non finire mai.

