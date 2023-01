Niente “dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessichio”. Non ci sarà quest’anno, alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, l’emblematico maestro e direttore d’orchestra napoletano. “Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara, né nei giovani né nei big. Successe già nel 2016, l’anno dell’accoppiata Carlo Conti – Maria De Filippi ma l’anno scorso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause”, ha dichiarato Vessicchio in un’intervista a La Stampa.

La kermesse andrà in scena al teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio. Vessicchio, napoletano, ha 66 anni. La prima volta che ha diretto l’orchestra a Sanremo era il 1990: La nevicata del ’56 di Mia Martini e Tu … sì di Mango. “Pensandoci mi vengono i brividi perché di anno in anno quel ricordo prende sempre più forza e le esibizioni di quei magnifici artisti un regalo della vita”. I suoi ricordi più cari sono legati alle performance live di Elio e le storie tese. “Ogni esibizione è stata un parto, una gag studiata momento per momento e quello che succedeva sul palco dell’Ariston diventava (e non c’erano i social) immediatamente virale”.

Resta comunque tanto sconcerto per la mancanza del maestro al Festival. Soprattutto nella comunità del FantaSanremo, la comunità di appassionati che gioca con la kermesse come sul modello del FantaCalcio pallonaro. Il nome del maestro pronunciato darebbe 25 punti – e non è detto non possa comunque succedere. L’organizzatore Giacomo Piccinini ha detto che “comunque porteremo un pezzo di Beppe Vessicchio con noi. Lo porteremo stampato sulle nostre magliette in versione Guerre Stellari: ‘Che la musica sia con voi’. E lo indosseremo tutti quanti durante la settimana del Festival”.

Però in qualche modo Vessicchio ci sarà, con un podcast. Con il TikToker Shinhai Ventura sarà protagonista del contenuto Amazon Italians do Hits better, un formato Amazon che celebrerà la musica sanremese e che intervisterà i cantanti in gara. “I cantanti si racconteranno a me e io racconterò a loro il Festival che ho vissuto con gli aneddoti e ricordi dei miei momenti più speciali. Inoltre, ho curato personalmente la playlist ‘Dirige l’orchestra il maestro Vessicchio’ che sarà disponibile su Amazon Music”.

