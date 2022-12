Da quando è arrivata la notizia che la giovanissima cantante Madame sarebbe coinvolta nell’inchiesta per falsa vaccinazione, è scattata la furia giustizialista di chi la vorrebbe cacciare dal festival di Sanremo 2023. Non è neanche certo che vada a processo, ma il tribunale del popolo ha già deciso che è colpevole e che per questo non può andare all’Ariston tra i big. E si è chiesto al conduttore e direttore artistico di prendere posizione e di dire quale sarà la sua decisione.

Amadeus ha zittito tutti con una piccola lezione di garantismo. Ha detto: «In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. A oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato se il pubblico non potesse ascoltare il suo brano». Speriamo che le sue parole siano sufficienti a fermare le polemiche. E che, vista la risonanza della manifestazione, possano rompere il muro di gomma del processo mediatico.

