Regole chiare per attrarre investimenti, ma anche la capacità di adattarle a mercati che cambiano rapidamente. È il nodo al centro del confronto sui mercati regolati al Policy & Business Forum di Urania, dove politica e imprese hanno discusso del rapporto tra concorrenza, innovazione e interesse pubblico. Dai trasporti al digitale, dal turismo alla filiera del fumo elettronico, la questione emersa è individuare l’equilibrio tra tutela dei cittadini e libertà di iniziativa economica.

Per Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera, la competitività passa dalla qualità dei collegamenti e dalla capacità di programmare interventi strutturali. In una precedente intervista aveva indicato nel riordino della normativa portuale un passaggio decisivo per superare la frammentazione e costruire un sistema nazionale integrato. Una prospettiva che si lega al tema affrontato a Urania: non basta modernizzare le singole infrastrutture, serve una visione capace di accompagnare investimenti e innovazione lungo l’intera filiera della mobilità. La concorrenza, tuttavia, deve produrre risultati concreti anche per le imprese di minori dimensioni.

Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e della Commissione Finanze della Camera, ha più volte richiamato il rischio che gli strumenti di sostegno agli investimenti risultino troppo complessi per le Pmi. Ha anche sottolineato le difficoltà delle aziende con minore liquidità ad anticipare le risorse necessarie. Sullo sfondo, il tema dell’accessibilità delle opportunità. Creare condizioni affinché innovazione e crescita non restino prerogativa degli operatori più strutturati. Il rapporto tra regole e sviluppo assume una dimensione concreta nelle città. Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale e segretario nazionale di Progetto Civico Italia, ha più volte indicato nei grandi eventi una leva di crescita turistica e occupazionale e sostenuto che l’aumento dei flussi debba essere compatibile con la vita dei residenti, chiedendo maggiori strumenti normativi per i Comuni.

Una posizione che restituisce il dilemma delle amministrazioni locali: attrarre capitali e visitatori, governandone gli effetti sui quartieri e sui servizi, dagli affitti brevi alle autorizzazioni. Nel digitale la partita assume una dimensione europea. Angelo Mazzetti, direttore Relazioni Istituzionali di Meta per Italia, Grecia, Malta e Cipro, ha osservato che semplificare non significa rinunciare alle regole, ma renderle prevedibili e proporzionate. Una stratificazione normativa eccessiva può tradursi in maggiori costi e rallentare l’adozione dell’intelligenza artificiale. Le nuove applicazioni e i dispositivi intelligenti possono creare nuove opportunità per cittadini e PMI: per questo l’Europa deve creare le condizioni per rafforzare la propria competitività tecnologica e capacità di innovare, favorendo un accesso ampio e diffuso alle tecnologie più avanzate.

Più critico il giudizio sul mercato regolato del fumo elettronico. Intervenendo al Forum, Umberto Roccatti, presidente di ANAFE Confindustria, ha contestato gli interventi fiscali e commerciali previsti dalla manovra. «Ci troviamo sotto un attacco incrociato, sia a livello nazionale che europeo, che distorce le regole della concorrenza», ha dichiarato, sostenendo che le nuove proposte rischiano di penalizzare una filiera che, secondo l’associazione, occupa oltre 50mila persone. Nel mirino l’anticipo degli aumenti fiscali e le limitazioni alle dinamiche commerciali dei negozi, in un quadro segnato anche dalle ipotesi di nuove restrizioni europee sui prodotti.

Dal confronto emergono prospettive differenti, ma una questione resta comune: è più che necessaria la prevedibilità delle decisioni pubbliche. Per investire, le imprese chiedono certezze. E lo fanno per tutelare cittadini e consumatori. Le istituzioni dal canto loro devono poter intervenire dove il mercato non basta. La sfida per l’Italia sarà costruire un quadro normativo capace di conciliare questi obiettivi, facendo della regolazione uno strumento di sviluppo e non un ostacolo alla rapida trasformazione dei mercati.

Mattia Silvestri

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