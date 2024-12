Investita sulle strisce pedonali mentre stava attraversando la strada, con il semaforo verde, insieme ai due figli gemelli di un anno e mezzo e alla nonna di 59 anni. E’ morta così una giovane mamma di 34 anni a Milano, travolta da un camion che non ha rispettato il semaforo rosso.

Mamma travolta a Milano da camion

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 di mercoledì 11 dicembre in viale Renato Serra. La vittima, una donna peruviana, è morta sul colpo. Feriti ma non in gravi condizioni i due figlioletti e la loro nonna.

Caccia al pirata

L’autista del camion non si è fermato dopo lo schianto ed è attualmente ricercato dalla polizia locale. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire alla targa del mezzo pesante e per ricostruire la dinamica della tragedia.

Rintracciato e arrestato

Nel primo pomeriggio l’autista è stato rintracciato fuori Milano e arrestato. Si tratta di 24enne di nazionalità italiana trovato ad Arluno, piccolo comune milanese. Era in una cava per questioni di lavoro. Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Effettuati anche i test tossicologici il cui esito verrà reso noto nelle prossime ore.

