Il corpo senza vita in strada e poco distanti i gratta e vinci che aveva da poco rubato in un bar. Un uomo di 37 anni, Eros Di Ronza, è stato ucciso, mentre fuggiva con la refurtiva, dal proprietario dell’attività commerciale che aveva appena provato a svaligiare dopo aver forzato la seranda. E’ accaduto a Milano, in viale Giovanni de Cermenate, dove intorno alle 5 del mattino di giovedì 17 ottobre la vittima, di nazionalità italiana, è stato trovato cadavere in strada con ferite d’arma da taglio al torace.

Ruba nel bar, inseguito e ucciso da proprietario

Secondo una prima ricostruzione della polizia, che indaga sull’accaduto, il 37enne, già noto agli archivi delle forze dell’ordine per casi specifici, sarebbe stato aggredito e ucciso dal proprietario del “bar paninoteca” che si trova al civico 35, nella periferia del capoluogo lombardo.

Proprietario allertato dall’allarme presente nel suo locale. Gli agenti hanno fermato un 32enne di nazionalità cinese e un suo connazionale. L’uomo era armato di forbici e avrebbe avuto una colluttazione con la vittima nel tentativo di recuperare la merce rubata.

Ladro ucciso, complice riuscito a fuggire

Sul posto in corso i rilievi della polizia scientifica. All’esterno del bar è stato trovato un motorino riconducibile alla vittima che – sempre secondo la ricostruzione degli investigatori – avrebbe agito con un complice, poi riuscito a fuggire a piedi. La posizione del titolare, che probabilmente viveva nell’appartamento sopra il bar, è adesso al vaglio dell’autorità giudiziaria che sta verificando la sussistenza dei presupposti della legittima difesa. I poliziotti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cristallizzare la dinamica di quanto accaduto.

