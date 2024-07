Altra grana in casa Rai. Le polemiche e i casi controversi dentro l’azienda di viale Mazzini si susseguono. Questa volta è la volta della vicenda Morgan. Il cantante è a processo per diffamazione e stalking nei confronti dell’ex fidanzata Angelica Schiatti. Ma ci sarebbe anche di più, con la donna – oggi compagna del cantante Calcutta – che sarebbe stata vittima di revenge porn.

Morgan, verso la sospensione del suo nuovo programma in Rai

Morgan dovrebbe condurre un nuovo programma sulla Rai, ma i vertici della tv di Stato – come riporta LaPresse – ora stanno decidendo se sospenderlo. Il programma ancora non è stato definito, ma il caso potrebbe far sì che sia cancellato prima ancora di iniziare.

Morgan, interrotto il contratto con Warner Music Italia

Intanto, Warner Music Italy ha diramato una nota, in cui l’etichetta “dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi”. Una decisione presa dopo la diffusione delle notizie in merito all’inchiesta che vede interessato il cantante, e dopo la dura presa di posizione contro Warner da parte di Calcutta.

