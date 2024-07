Interrotti ogni rapporto con Warner Music Italia. Il cantante Calcutta si è schierato pubblicamente, annunciando l’interruzione delle relazioni di lavoro con l’etichetta. Il motivo? Warner ha offerto un contratto a Morgan, a processo per stalking e diffamazione nei confronti dell’ex fidanzata Angelica Schiatti, ora compagna di Calcutta.

Calcutta contro Warner Music Italia, a difesa della compagna Schiatti

L’annuncio è arrivato sui suoi profili social. Su Instagram, Calcutta ha pubblicato due storie per spiegare la vicenda: “Odio parlare della mia vita privata anzi odio parlare ma adesso mi tocca. Oggi sono usciti diversi articoli che parlano di quello che ha dovuto subire la mia ragazza in questi 4 anni. Vi assicuro che i fatti atroci riportati nell’articolo sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare. La cronaca purtroppo parla troppo spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi”.

Poi, il cantautore di Latina prosegue, attaccando direttamente l’etichetta discografica: “Warner music Italia (che non posso taggare perché è già nella lista account bloccati) ha deciso di offrire un contratto a questo persecutore nonostante fosse a conoscenza dei fatti. Per questo mi sembra giusto interrompere ogni mio possibile rapporto lavorativo con questa etichetta. Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli/le interpreti del loro roster, e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarli per strada sinceramente perché chi si comporta così restando in silenzio ai miei occhi è complice. Guardatevi dentro ogni tanto”.

Il caso Morgan, a processo per stalking, diffamazione e revenge porn

La presa di posizione riguarda le notizie in merito al processo ai danni di Morgan dopo la fine della relazione con Schiatti. Angelica Schiatti e Morgan hanno avuto una prima frequentazione nel 2014, poi nel 2019 ne hanno avuto un’altra durata circa tre mesi. Nel 2020 la cantante lo ha denunciato, ottenendo l’attivazione del codice rosso. Morgan, infatti, ha continuato a inviarle messaggi, l’ha minacciata di pubblicare video erotici in una chat whatsapp dal titolo ‘InArteMorgan‘: “Adesso per la gioia di tutti i segaioli del mondo vi sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a posto per qualche anno”.

Secondo quanto emerso, l’uomo ha inviato una foto della sua ex nuda sul gruppo. Un membro gli ha fatto notare del rischio di reato, ma Morgan ancora più arrabbiato ha proseguito, dicendo: “Non posso condividere con qualcuno un po’ di santa troiagg***, di una tr*** che ha fatto la tr*** perché è tr*** e sa fare solo la tr***?”. Poi ancora insulti, pedinamenti, messaggi offensivi diretti anche a Calcutta.

Luca Sebastiani