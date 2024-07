Morgan, cioè Marco Castoldi, è stato denunciato nel 2020 dall’ex fidanzata Angelica Schiatti e ora è a processo per stalking e diffamazione. L’udienza preliminare si è svolta lo scorso 10 ottobre mentre la prossima sarà il 13 settembre 2024. Ma dalle carte del processo si nota come Morgan non abbia solo insultato e minacciato la donna, ma la cantante è stata anche vittima di revenge porn.

Chi è Angelica Schiatti, l’ex fidanzata di Morgan vittima di revenge porn

Angelica Schiatti e Morgan hanno avuto una prima frequentazione nel 2014, poi nel 2019 ne hanno avuto un’altra durata circa tre mesi. Nel 2020 la cantante lo ha denunciato, ottenendo l’attivazione del codice rosso. Morgan, infatti, ha continuato a inviarle messaggi, l’ha minacciata di pubblicare video erotici in una chat whatsapp dal titolo ‘InArteMorgan‘: “Adesso per la gioia di tutti i segaioli del mondo vi sparo una tripletta di video porno di A. che vi mettono a posto per qualche anno”.

Secondo quanto emerso, l’uomo ha inviato una foto della sua ex nuda sul gruppo. Un membro gli ha fatto notare del rischio di reato, ma Morgan ancora più arrabbiato ha proseguito, dicendo: “Non posso condividere con qualcuno un po’ di santa troiagg***, di una tr*** che ha fatto la tr*** perché è tr*** e sa fare solo la tr***?”.

Morgan minaccia Angelica Schiatti e Calcutta

Successivamente Morgan avrebbe anche contattato la madre della donna, poi alcune sue amiche. Ma le minacce non sono finite. Quando Schiatti ha iniziato una nuova relazione, con il cantante Calcutta, Morgan avrebbe assoldato due persone per pedinare la coppia, che gli avrebbero mandato una foto della loro abitazione. Come se non bastasse, Morgan ha contattato Calcutta su Telegram, con un messaggio aggressivo e insultante: “Ehi piccola mer*ina secca, quando il tuo piccolo ca*zo non verrà più succhiato dalla mia donna te lo metterà in c*lo quello di un negro gigante”. Castoldi ha anche affittato una casa non distante dall’appartamento della ex, ma non sarebbe mai stato emesso un divieto di avvicinamento.

La reazione di Angelica Schiatti

Dopo la diffusione dei messaggi offensivi e delle minacce, Schiatti ha commentato la vicenda sul suo profilo Instagram: “Grazie di cuore per la solidarietà e l’affetto che sto ricevendo da molti di voi. Sono stata in silenzio quattro anni e continuerò a restarci (tanto sono i fatti che parlano per me) sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani. Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonato dalle istituzioni. Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola”.

Calcutta contro Warner Music Italia

Dopo la diffusione del caso, anche Calcutta ha preso posizione, in maniera molto dura. Lo ha fatto annunciando l’interruzione dei rapporti lavorativi con Warner Music Italia, per via di un contratto che l’etichetta ha offerto a Morgan. Con due storie su Instagram, il cantautore di Latina ha reso noto la decisione: “Odio parlare della mia vita privata anzi odio parlare ma adesso mi tocca. Oggi sono usciti diversi articoli che parlano di quello che ha dovuto subire la mia ragazza in questi 4 anni. Vi assicuro che i fatti atroci riportati nell’articolo sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare. La cronaca purtroppo parla troppo spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi”.

Poi, Calcutta prosegue, attaccando direttamente l’etichetta discografica: “Warner music Italia (che non posso taggare perché è già nella lista account bloccati) ha deciso di offrire un contratto a questo persecutore nonostante fosse a conoscenza dei fatti. Per questo mi sembra giusto interrompere ogni mio possibile rapporto lavorativo con questa etichetta. Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli/le interpreti del loro roster, e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarli per strada sinceramente perché chi si comporta così restando in silenzio ai miei occhi è complice. Guardatevi dentro ogni tanto”.

Warner Music Italia cancella il contratto a Morgan

A stretto giro è arrivata una nota dell’etichetta: “Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi”.

