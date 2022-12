“Siamo rattristati di informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole mamma ci ha lasciati dopo una battaglia con il cancro, scoperto solo di recente”. Con questa comunicato al magazine People, True e Lillie Parker hanno reso noto la scomparsa della madre Kirstie Alley, attrice due volte vincitrice dell’Emmy, morta all’età di 71 anni.

Un volto molto noto anche in Italia, famosa per aver interpretato Rebecca Howe nella sitcom “Cin cin” e per aver recitato in molti film tra cui “Senti chi parla”.

John Travolta, che con lei recitò in quelle pellicole dal grande successo di pubblico, il primo “Senti chi parla” del 1989 fu il quarto film per maggior incasso quell’anno, le ha reso omaggio in un post su Instagram: “Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto — ha scritto l’attore postando una foto di Alley —. Ti amo Kirstie. So che ci rivedremo di nuovo”.

Nata a Wichita, Kansas, nel 1951, Alley aveva abbandonato l’università nel 1980 per trasferirsi a Los Angeles con il sogno di diventare attrice. I primi lavori in quel mondo arriveranno come concorrente nei quiz “The Match Game” nel 1979 e “Password” nel 1980. Aveva quindi recitato dal 1987 al 1993 nel ruolo di Rebecca Howe in “Cin cin”, poi i tre film della serie “Senti chi parla” che avevano dato una ulteriore svolta alla carriera. Anni in cui aveva dovuto affrontare una dipendenza dalla cocaina dopo due fatti che avevano sconvolto la sua vita privata: il divorzio dal primo marito e la perdita della madre in un incidente stradale causato da un uomo in stato di ubriachezza.

Nel 2005, entrata in crisi per il declino della sua carriera e per il divorzio dal suo secondo marito, con il quale aveva adottato i due figli, aveva sviluppato un rapporto patologico con il cibo arrivando a pesare oltre 100 chili. Nel 2005 aveva interpretato una versione “alternativa” di se stessa in una sitcom chiamata “Fat actress”, nel ruolo di una nota attrice di Hollywood che, aumentata di peso, capisce che se non risolverà il problema nessuno la farà più lavorare in quel mondo.

Negli ultimi anni, dopo cure che le aveva ridato la serenità persa, era apparsa in diversi reality show, tra cui la versione statunitense di “Ballando con le stelle”.

