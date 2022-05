Una consulenza che non lascia spazio a dubbi. I familiari di Francesca Tuscano, insegnate 32enne di Genova morta nell’aprile del 2021 per una trombosi cerebrale dopo aver ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca, saranno risarciti dallo Stato con i fondi destinati “ai parenti aventi diritto che ne fanno domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni”.

Per la famiglia della giovane professoressa saranno stanziati poco più di 77mila euro, 77.468,53 per la precisione, dei 150 milioni di euro presenti nel fondo istituito dal governo per chi ha subito danni dalle inoculazioni anti Covid.

Francesca Tuscano il 2 aprile dello scorso anno, dopo l’iniezione del vaccino, aveva accusato forti mal di testa: i genitori l’avevano trovata in stato di incoscienza e il 4 aprile è stata dichiarata la morte all’Ospedale San Martino di Genova.

Come riportato dall’edizione genovese di Repubblica, la consulenza del medico legale Luca Tajana e dell’ematologo Franco Piovella ha stabilito come “il decesso della paziente sia ragionevolmente da riferirsi a effetti avversi da somministrazione di vaccino anti-Covid“, ma allo stesso tempo ha scagionato il comportamento dei medici coinvolti nella vaccinazione.

Nella documentazione fornita da Tajana e Piovella si legge inoltre che ad uccidere la 32enne insegnante è stata una rarissima trombosi cerebrale “associata a piastrine basse, scatenata in particolare nelle giovani donne dai vaccini basati su adenovirus”, proprio come il vaccino di AstraZeneca.

Ma i familiari di Francesca non hanno intenzione di fermarsi, valutando una causa civile contro lo Stato. Difesa dagli avvocati Federico Bertorello e Tatiana Massara, i genitori della docente stanno valutando come muoversi e per ora si stanno occupando delle pratiche burocratiche per accedere quantomeno agli indennizzi previsti, non scartando l’ipotesi di chiedere un procedimento contro lo Stato.

