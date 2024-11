Cancellati volti e stella di David del murales dedicato a Liliana Segre e Sami Modiano, sopravvissuti all’Olocausto, e realizzati a Milano dall’artista aleXsandro Palombo. E’ quanto denunciato lo stesso street artist sottolineando che il fatto è avvenuto a poche ore dalla realizzazione dell’ultima opera che ha ritratto davanti al Consolato dell’Iran di Milano Ahoo Daryaei, la studentessa in intimo arrestata dalla polizia morale nell’Università Islamica Azad di Teheran. “Freedom” il nome dell’opera in onore alla giovane studentessa rinchiusa in un centro psichiatrico dalla polizia morale iraniana dopo essersi spogliata in segno di protesta contro il regime degli Ayatollah nel cortile del dipartimento di Scienza e Ricerca dell’Università Islamica Azad di Teheran.

Dal murales dedicato a Segre e Modiano in via Andrea Doria, all’angolo con piazzale Loreto, sono stati cancellati i volti e la stella di David gialla. Lo stesso artista nelle settimane scorse aveva segnalato la vandalizzazione del murale appena disegnato davanti all’università Statale di Milano in memoria delle vittime dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, mentre a maggio aveva mandato le immagini della devastazione del murales dedicato alla premier Meloni. E ancora prima aveva denunciato diverse vandalizzazioni a danno dell’opera che ritrae i Simpson ad Auschwitz, realizzata sui muri esterni del Memoriale della Shoah.

“Lo sfregio contro il murale dedicato a Milano alla senatrice Liliana Segre e Sami Modiano dimostra a quale livello di viltà e vigliaccheria giungono le pulsioni antisemite che si manifestano con sempre maggiore aggressività. Pulsioni che vanno respinte e contrastate nel modo più fermo e intransigente” scrive su X Piero Fassino, deputato dem. Sull’episodio sono in corso del indagini delle forze dell’ordine.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo