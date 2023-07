Mario Pesce ha viaggiato tanto, in particolare all’estero. Da una parte all’altra del globo ha studiato attentamente le esigenze dei turisti. Poi tornato a Napoli a deciso di riversare tutte le sue conoscenze in un’idea innovativa. Basta chiedere favori ai bar per accedere ai bagni. Notando l’aumento negli anni dei flussi di turisti, si è reso conto che mancava un servizio indispensabile: i bagni pubblici. Da qui l’idea di un locale ad hoc dotato di ogni comfort.

Così è nato “Se vi scappa… ” un wc shop, “climatizzato e gradevolmente rifinito”, regolato da un varco elettrico di ultima generazione. 5 i wc, filtrati da antibagni con lavabi e rubinetterie dedicate e uno spazio dedicato all’acquisto di prodotti specifici.

“Ogni dettaglio è curato con amore – recita la scritta sulla porta d’ingresso del locale – perché Napoli è un’esperienza che si vive con intensità”. Non mi era mai capitato di ricevere l’invito all’inaugurazione di un bagno, eppure sono andato con piacere e curiosità a vedere il primo wc shop aperto a Napoli” ha scritto Luigi Carbone, consigliere comunale, per l’apertura del primo negozio dove è possibile vivere un’esperienza indispensabile: andare in bagno in pieno comfort, tranquillità, privacy e pulizia.

“Se vi scappa…”, questo il nome – accattivante, in perfetto neapolitan style – del wc shop che si trova a via Atri 32, angolo via Tribunali.

