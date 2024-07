Uno sconosciuto che, approfittando del gran caldi di questi giorni, si è presentato da alcuni commercianti di via Foria offrendo latte di mandorla su gentile concessione di un “bar della zona”. Sono ben sette al momento le persone intossicate a Napoli con i carabinieri della Compagnia Stella che sono intervenuti nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio all’ospedale dei Pellegrini.

Latte di mandorla offerto da sconosciuto: indagini

Lì erano da poco arrivate tre persone intossicate. Si tratta del titolare di una genepesca di via Foria, della figlia e di una dipendente. I tre hanno raccontato di aver accusato malori dopo aver ingerito del latte di mandorla offerto da uno sconosciuto. Assistiti dai sanitari, sono stati dimessi dopo alcune ore.

L’episodio si aggiunge ad un altro andato in scena qualche giorno fa. Solito copione con i militari dell’Arma che intervengono sempre pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini dove quattro donne di 49, 22, 20 e 29 anni, tutte commesse di un discount di piazza Poderigo, sono state trasportate in ospedale per una presunta intossicazione.

Sette intossicati in pochi giorni

Anche queste si sarebbero sentite male dopo aver ingerito del latte di mandorla, portato nel negozio da un uomo. Le quattro donne sono state tutte dimesse e sono in corso indagini per verificare se gli eventi siano collegati e per risalire al responsabile che si presenta come garzone di un bar della zona. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza con i militari che avrebbero già individuato la persona sospettata. Restano da capire i motivi.

Sono diversi inoltre gli appelli, lanciati in queste ore, dai commercianti della zona che invitano le persone a fare attenzione e a non accettare “latte di mandorla da sconosciuti”.

