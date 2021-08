Voleva entrare al supermercato senza mascherina, ma una guardia giurata l’ha bloccato all’ingresso. Il ‘no mask’ è quindi tornato poco dopo in auto, armato di pistola, e ha esploso un colpo in direzione del vigilante, fortunatamente senza colpirlo.

Il tentato omicidio è avvenuto ieri venerdì 20 agosto, intorno alle 20, all’Eurospin in zona Finocchio, borgata nella periferia di Roma. Ora è caccia all’uomo.

I fatti

Nonostante ormai da mesi la mascherina sia obbligatoria nei luoghi al chiuso, l’uomo voleva fare la spesa senza indossarla: non aveva però fatto i conti con il servizio di sicurezza. Un controllo di routine da parte del vigilante per il rispetto delle regole anti-Covid, che sembrava essersi risolto con l’allontanamento dell’uomo ma che invece poteva trasformarsi in una tragedia. Il colpo di pistola non ha centrato la guardia giurata, bensì una vetrata del supermercato, senza provocare feriti.

Il ‘no mask’ si è poi velocemente allontanato dal supermercato, facendo perdere le sue tracce. Sul posto, oltre alle Forze dell’ordine, è arrivata anche la Scientifica per i rilievi del caso.

Indaga la Polizia

Sull’incredibile episodio sta indagando la Polizia del Commissariato Casilino. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza, che hanno inquadrato l’intera dinamica, per risalire all’identità dell’uomo.

