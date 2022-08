Una scena da mani nei capelli. È quella alla quale hanno assistito cittadini e turisti di Caserta, dove questa mattina intorno alle 10 un uomo ha ben pensato di lavarsi, completamente nudo, con una fontanella posta nella piazza davanti il giardino della Flora, a due passi dalla Reggia vanvitelliana.

Il protagonista dell’assurdo gesto si è mosso con totale nonchalance, ignorando i turisti già presenti nel vicino Palazzo Reale, patrimonio dell’Unesco e tra le mete turistiche più visitate d’Italia.

Ancora più grave la circostanza, sottolineata dal giornale locale Casertanews, che il ‘nudista’ della Reggia aveva già ripetuto in passato simili gesti.

Nella zona, su segnalazione di alcuni cittadini allarmati e disgustati da quanto stava accadendo, è intervenuta una pattuglia della polizia del capoluogo di Terra di Lavoro, ma quando gli agenti sono giunti alla Flora dell’uomo si erano già perse le tracce.

Il video che riprende l’uomo intento a lavarsi alla fontanella ha già iniziato a circolare nella chat, diventando virale. Certamente non un bel biglietto da visita per la Reggia e per la città di Caserta: proprio a due passi dal Palazzo Reale la scorsa settimana era anche avvenuto un inquietante episodio di cronaca, con un 19enne tunisino ferito al volto e al collo in una lite con un minorenne, anche lui straniero.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro