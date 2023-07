Momenti di paura questi pomeriggio a Padova per una sparatoria che ha coinvolto un carabiniere ed uomo, che poco prima con la sua auto aveva investito un collega del militare, per fuggire ad un controllo per stalking.

L’episodio, di cui manca ancora una ricostruzione dettagliata, è avvenuto in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia, dove vive la ex moglie dell’investitore.

Ricoverato in ospedale in condizioni serie il carabiniere. L’aggressore ha perso la vita, dopo il ricovero in ospedale.

Già ammonito per stalking, l’aggressore ha violato il divieto di avvicinamento alla ex che ha quindi chiamato le forze dell’ordine. Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, hanno identificato l’uomo, un 55enne albanese, e lo hanno invitato ad allontanarsi ma lui ha investito un carabiniere, è sceso dall’auto con un coltello e un secondo carabiniere a quel punto gli ha sparato quattro colpi. Questo si evince dalle prime ricostruzioni dei fatti.