La storia straordinaria di Nigel. Tutto inizia nella cittadina di Torrance, in California. A riunire il pappagallo Nigel con il legittimo padrone è stata una veterinaria, Teresa Micco che, attraverso il chip di Nigel, ha rintracciato Darren Chick, un britannico che vive a Torrance.

Il pappagallo era stato ritrovato da una donna fuori dalla finestra. “Mi sono presentata e quando ho chiesto al signor Chick se avesse perso un pappagallo mi ha risposto di no, ma solo perché pensava mi riferissi a qualcosa di recente”, ha raccontato la veterinaria ai media locali.

“Quando gli ho detto il nome dell’animale mi ha guardata pensando fossi una pazza e poi mi ha raccontato che il pappagallo era scomparso da 4 anni”. Non si sa cosa abbia fatto Nigel in questi anni. L’unica cosa certa e’ che l’accento britannico del pappagallo è scomparso e ora il pennuto ‘chiacchiera’ in spagnolo. Le prime parole dette da Nigel a Micco sono state: “Vengo dal Panama, cosa è successo?”. “L’incontro di Chick con Nigel è stato emozionante anche se il pappagallo ha cercato di morderlo, ma questo è normale”, ha detto la veterinaria.

La storia di Nigel scomparso per 4 anni

Darren Chick, britannico che vive a Torrance, in California, non deve aver creduto alle proprie orecchie quando Julia Sperling, proprietaria di un salone di toelettatura per cani, lo ha contattato chiedendogli se per caso fosse lui ad aver perso un pappagallo. Nigel, il suo pappagallo africano grigio, se n’era andato infatti da casa esattamente 4 anni prima, facendo perdere completamente le sue tracce.

Le foto per recuperare il pappagallo

Ed è stato proprio grazie alle locandine con la foto ben chiara di Nigel che la toelettatrice è risalita a Darren Chick, quando improvvisamente si è vista entrare in negozio il pappagallo.

Dopo aver controllato la presenza di microchip e aver constatato che corrispondeva all’identità di Nigel, la donna ha avvisato l’uomo che, ovviamente, si è precipitato per il recupero.Ma dopo averlo portato a casa ed essere pure stato beccato, Darren ha scoperto con sconcerto che Nigel aveva perso il suo tipico accento britannico e che aveva appreso perfettamente lo spagnolo. Impossibile stabilire con esattezza cosa sia successo in questi 4 anni a Nigel, ma di sicuro deve aver frequentato una comunità ispanica.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo