Grande preoccupazione nel match tra Scozia ed Ungheria di Euro 2024: al minuto 68 della partita della Stuggart Arena, uno scontro di gioco ha coinvolto il portiere scozzese Gunn, alcuni difensori, e il centravanti ungherese Varga.

Il primo, tentando la presa alta su un cross proveniente da calcio di punizione, ha travolto l’avversario, finito a terra privo di sensi. I compagni di squadra hanno chiamato immediatamente i soccorsi in campo, accerchiandosi attorno all’attaccante per impedire che venisse ripreso dalle telecamere. Attimi di tensione anche tra il pubblico, ammutolitosi sugli spalti.

Dopo qualche minuto di soccorso in campo, Varga è uscito in barella, restando sempre coperto con teli sanitari. La partita è ripresa al minuto 73, un indizio sul fatto che le condizioni del calciatore fossero sotto controllo. L’arbitro, al 90’, ha poi assegnato 10 minuti di recupero e l’incontro è terminato con la vittoria dell’Ungheria per 1-0, grazie ad un gol di Csoboth in contropiede all’ultimo secondo.

Sono attese novità sullo stato di salute di Varga già in tarda notte.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco