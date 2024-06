Dopo una vittoria ed un pareggio nelle prime due uscite ad Euro 2024, l’Italia si giocherà il passaggio del girone eliminatorio domani alle 21:00 contro la Croazia. Nel gruppo B ad essere qualificata è soltanto la Spagna, aritmeticamente prima nel girone: sei punti con quattro gol fatti e zero subiti; e così nel prossimo turno ad eliminazione diretta affronterà una delle quattro migliori terze.

In caso di vittoria o pareggio contro la Croazia

All’Italia servirà almeno un punto contro la Croazia per essere certa del secondo posto. Se l’Albania dovesse infatti battere la Spagna, la squadra di Spalletti sarebbe ugualmente seconda avendo vinto lo scontro diretto.

In caso di sconfitta contro la Croazia

In caso di sconfitta gli azzurri verrebbero intanto scavalcati dalla Croazia, che finirebbe seconda nel caso in cui l’Albania non dovesse battere la Spagna, mentre in caso di arrivo a pari punti tra le due squadra sarà decisiva la differenza reti.

Il ripescaggio delle migliori terze

Se l’Italia dovesse chiudere quindi il girone al terzo posto, in caso di sconfitta e mancato successo dell’Albania, dovrebbe attende le ultime quattro sfide del 26 giugno per sapere se verrà ripescata agli ottavi come una delle quattro migliori terze (su un totale di sei). Gli ottavi di finale si svolgeranno a partire dal 29 giugno fino al 2 luglio, tra Colonia, Dortmund, Francoforte, Dusseldorf, Monaco, Lipsia, Berlino e Gelsenkirchen.

La classifica del gruppo B

Spagna 6 punti

Italia 3 punti

Albania 1 punti0(differenza reti -1)

Croazia 1 punt0 (differenza reti -3)

Redazione

Luca Frasacco