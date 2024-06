Notizie, rumors o bufale. Come non vi avevamo anticipato. Il tempo estivo del calciomercato è l’unico periodo riformista delle squadre di Serie A. Tra scenari concreti o plausibili (da leggere sempre con garantismo), ecco le principali trattative di questi giorni.

Chiesa, arriva Ramadani. Il futuro a Napoli o Roma

Aspetta di disputare un grande europeo, ma intanto una casa per la prossima stagione la deve trovare. E non c’è tempo da perdere. La Juventus di Motta non sembra essere più interessata a trattenere Federico Chiesa, in scadenza di contratto nel 2025. La settimana prossima il suo agente Fali Ramadani sarà in Italia e incontrerà la Roma. Al momento l’esterno guadagna cinque milioni l’anno, per arrivare nella capitale – dove abbraccerebbe un De Rossi con cui ha ottimi rapporti – dovrà abbassarsi lo stipendio. C’è tempo, lo stesso che la dirigenza romanista ora guidata dal ds Ghisolfi utilizzerà per far quadrare i conti e formulare un’offerta che ingolosisca la Juve, e lo stesso che il Napoli, alla finestra, impiegherà per capire che fare del suo attacco. Cedere Osimhen, prendere Lukaku, sedersi al tavolo con Ramadani. Tutti scenari possibili.

Milan sotto scacco dei procuratori di Zirkzee

Il Milan da giorni è forte su Zirkzee, una splendida stagione a Bologna, ma c’è da pagare una clausola di 40 milioni di euro. Per l’olandese non c’è ancora accordo sullo stipendio, ma il vero problema sono le commissioni altissime. I suoi agenti vorrebbero 15 milioni e tengono i rossoneri sotto scacco. Per questo ora a Milano ci si cautela guardando all’estero Dovbyk e Broja.

Panchine

Ma il calciomercato è anche delle panchine. Tudor spiegherà i motivi del suo addio alla Lazio oggi, al suo posto arriverà Baroni (sostituito da Zanetti) che intanto deve liberarsi dal Verona. Il Monza saluta Palladino che va alla Fiorentina al posto di Italiano, ingolosito dall’opportunità di fare il suo esordio da allenatore in Champions League col Bologna. In Brianza arriverà Alessandro Nesta. Prima volta in Serie A.

Luca Frasacco