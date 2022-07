Anche se la notizia sarà nascosta da quelle dedicate al calcio, al calciomercato, al solito gossip estivo pallonaro sui giornali e media tutti o quasi; la storia, l’impresa sportiva è altrove: in Turchia, dove l’Italia della pallavolo femminile ha vinto la Volleyball Nations League. Per la prima volta nella storia. Battuto in finale il Brasile. L’anno scorso, dopo la delusione delle Olimpiadi di Tokyo, le Azzurre si erano laureate campionesse d’Europa: un’altra impresa storica. E Paola Egonu, premiata come migliore giocatrice del torneo, si conferma tra le pallavoliste più forti del mondo, se non come la più forte.

Quello delle ragazze del ct Davide Mazzanti è un trionfo storico. Il Brasile argento olimpico è stato surclassato 3 a 0 (25-23,25-22, 25-22) nella finale di Ankara. Contro le sudamericane, con cui l’Italia aveva perso le due finali del World Grand Prix disputate (Reggio Calabria 2004 e Nanchino2017), Egonu e compagne hanno offerto l’ennesima prestazione perentoria dimostrandosi la squadra più forte della competizione, mentalmente e fisicamente, tatticamente e tecnicamente: di 11 successi la striscia di partite vinte consecutivamente in quest’edizione.

La vittoria delle Azzurre ha interrotto il regno della selezione degli Stati Uniti vincitrice delle edizioni 2018, 2019 e 2021. 13 vittorie e 2 sconfitte, entrambe nella prima settimana, per la Nazionale. Una marcia trionfale. La Nations League esiste dal 2018, si gioca ogni anno ed era stata finora un dominio assoluto degli USA. Nella fase finale le italiane aveva battuto la Cina ai quarti e la Turchia in semifinale.

“Forse siamo consapevoli della nostra forza dal 2017 e la cosa che abbiamo cercato di cambiare è stato di evitare di reagire sempre. In questa competizione – ha spiegato Davide Mazzanti – abbiamo imparato ad agire senza attendere una reazione e questo è un qualcosa di molto importante in ottica futura. Ci tengo però a dedicare questo successo al mio staff, perché grazie al lavoro di tutti oggi abbiamo raggiunto questo traguardo”.

Dal 23 settembre al 15 ottobre l’Italia sarà impegnata nel Campionato del Mondo che si disputerà dal 23 settembre al 15 ottobre in Polonia e Olanda. Le Azzurre, a questo punto, ci arriveranno da favorite. “Sono molto felice e fiera di quanto fatto, sia dal punto di vista personale che, soprattutto, dalla squadra – ha detto Egonu – Abbiamo ottenuto un grande risultato ma adesso è giusto goderci un momento di meritato riposo per poi tuffarci nella preparazione del mondiale che per noi sarà un’altra manifestazione molto importante. Questo successo e il premio personale voglio dedicarlo a mio nonno”. Non solo calcio, è lo sport italiano. E menomale.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

