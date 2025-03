Palermo rende omaggio a Marco Pannella. Allo storico leader dei Radicali verrà dedicato il giardino antistante al carcere Ucciardone. Il riconoscimento formale è atteso per venerdì 28 marzo. Non si tratta di un semplice rito simbolico e di facciata, ma di un gesto concreto per tenere viva la memoria delle sue battaglie a favore dei diritti civili e della giustizia giusta. All’intitolazione seguirà anche la collocazione di una targa commemorativa.

Il sindaco Roberto Lagalla ha osservato che la lezione di Pannella è ancora attuale: «È stato un paladino libertario dei diritti e della dignità della persona, anche in un’epoca in cui affrontare questi temi non era né facile né consueto. Questa iniziativa ha radici lontane e ha iniziato a prendere forma già nella precedente consiliatura. Oggi la raccogliamo e la rilanciamo con grande soddisfazione, anche in relazione all’impegno di Marco Pannella e del Partito radicale di quel periodo, un impegno che ha sempre avuto al centro la libertà in tutte le sue dimensioni». La dedica porta anche a riflettere sulla necessità di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, «così come si sta impegnando a fare il Tribunale di sorveglianza della nostra città, per promuovere un’intesa istituzionale che possa favorire la fruizione di alcuni diritti ma soprattutto migliorare le condizioni dei detenuti».

«L’Ucciardone è una delle primissime carceri che Pannella visitò da giovane deputato ed è stata una delle ultime che ha visitato nella Pasquetta del 2010, accompagnato da Rita Bernardini e Matteo Angeli. Il Partito radicale si è speso tantissimo per quel carcere e di interrogazioni parlamentari ne sono state prodotte tantissime, ma non hanno mai avuto grandi risposte da nessuna forza politica», ha commentato Donatella Corleo, consigliera generale del Partito radicale.

