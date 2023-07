In perfetto stile 007, Pier Silvio Berlusconi è stato fotografato a bordo del tender della sua barca. Una brusca interruzione per alcuni importanti impegni di lavoro. Le foto del settimanale Chi mostrano l’amministratore delegato di Mediaset con un look impeccabile ma informale, così da arrivare in aeroporto e presenziare per tempo a una riunione sullo sviluppo internazionale del gruppo di cui è alla guida. Portato a termine il fuoriprogramma, è poi rientrato in famiglia la sera stessa.

La circostanza così straordinaria di trovare l’imprenditore alle prese con la corsa via mare nelle acque di Hyeres, in Costa Azzurra, è stata dettata da un imprevisto di lavoro che ha reso necessario l’interruzione momentanea della vacanza con la compagna Silvia Toffanin e i figli Valentina Sofia e Lorenzo Mattia.

“Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica, è così da quando ero piccolo e facevo agonismo. Mi nutro di fatica, l’esercizio fisico per me è liberatorio” ha detto di sé Berlusconi in una inconsueta lettera a Repubblica in cui si è definito un tipo “vecchio stile”, riservato ma non timido, pronto a fare amicizia con tutti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo