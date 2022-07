Fisicamente provata, ma viva. È stato ritrovata viva Pina Sidero, ragazzi di 22 anni che due giorni fa era scomparsa nel nulla a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Le forze dell’ordine l’hanno trovata legata col del filo spinato ad una recinzione ad una trentina di metri dalla sua abitazione, una zona che era già stata battuta durante le ricerche effettuate nelle scorse 48 ore.

A cercarla incessantemente erano state le forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e volontari, con ricerche portate avanti anche con l’utilizzo di droni e cani molecolari.

L’ipotesi dunque è che Pina Sidero sia stata portata successivamente nel punto in cui è stata trovata, in stato confusionale ma viva. Inizialmente si era pensato anche ad un allontanamento della 22enne, che vive con la madre e la sorella e che in passato aveva ricevuto dei biglietti con minacce.

A far luce potranno essere le sue parole. La ragazza viene sentita in queste ore nel Commissariato di polizia di Rossano, che ha condotto le indagini su delega della Procura della Repubblica di Castrovillari.

Attraverso la testimonianza della ragazza, che dovrà rispondere alle domande del pm di turno della Procura e dei funzionari del Commissariato, e gli accertamenti investigativi, bisognerà capire cosa sia effettivamente accaduto. Se cioé la giovane sia stata sequestrata e rilasciata o se si sia trattato di una messinscena.

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni