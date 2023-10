Non si trovano le parole per descrivere la situazione di profondo degrado scoperta dal figlio dell’anziana che ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine e i servizi sanitari. La badante ubriaca era già stata denunciata secondo l’inviato del programma Pomeriggio Cinque

La casa versava in un totale abbandono, dal punto di vista igienico, così come l’anziana che era a terra, seminuda, e sporca della sua stessa urina e feci, mentre la badante non era in grado di spiegare come fosse accaduto tutto ciò, evidentemente ancora sotto effetto dell’alcol. Non solo, sembra che sul copro dell’anziana siano stati riscontrati ematomi. Per questo la 45enne Livioara Marii è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti aggravati, e condotta nel carcere fiorentino di Sollicciano.

A chiamare i carabinieri è stato il figlio dell’anziana che venerdì sera ha trovato la madre riversa sul pavimento del suo appartamento in uno stato di completo abbandono, mentre la badante che avrebbe dovuto assisterla era nella sua camera in preda ai fumi dell’alcol. Già in passato era stata denunciata per abbandono di persona incapace dalla figlia di un anziano che assisteva a Montecatini. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari, Luca Gaspari, ha convalidato l’arresto.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo