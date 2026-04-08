Si terrà giovedì 9 aprile dalle 11, presso l’Unione Industriali Napoli (Piazza dei Martiri, 58), l’evento “Talk Infosfera” dedicato alla presentazione della rivista Infosfera, edito dal Campania Dih-Rete Confindustria e strumento degli European Digital Innvovation Hub, dal titolo “L’informazione nell’era digitale: tra innovazione, nuovi linguaggi e intelligenza artificiale”.

L’iniziativa si inserisce nel dibattito contemporaneo sulle profonde trasformazioni che stanno attraversando il mondo dell’informazione, sempre più influenzato dall’evoluzione tecnologica e dall’impiego dell’intelligenza artificiale. Tra nuovi linguaggi, modelli comunicativi emergenti e scenari in continua evoluzione, l’incontro rappresenta anche un’occasione per interrogarsi sugli strumenti di comunicazione che raccontano le nuove tecnologie, oltre che per favorire il confronto tra professionisti, accademici ed esperti del settore.

Nel corso dell’evento verrà presentato anche il numero della rivista di divulgazione scientifica dell’EDIH PRIDE Infosfera, dal titolo “Underwater – supercalcolo e Quanti, economie in trasformazione”, che approfondisce temi legati all’innovazione tecnologica e al loro impatto sulle dinamiche economiche e sociali.

Ad aprire i lavori saranno: ⁠Edoardo Imperiale, Direttore editoriale della rivista Infosfera e Coordinatore EDIH PRIDE e Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania

Seguirà una riflessione con: Pietro Di Marco, Presidente Commissione “Informazione web ed innovazione” Ordine dei Giornalisti Campania (Polis News), Massimo Iaquinangelo, Vicepresidente della stessa Commissione (Istituzioni 24), Davide Nunziante, Componente della Commissione (responsabile web Il Riformista e L’Unità), ⁠Mario Mosca, Docente di Storia e tecniche del giornalismo – Università Suor Orsola Benincasa.

Le conclusioni saranno affidate a: ⁠Gabriele Fasano, Vice Presidente con delega alla Transizione digitale e Intelligenza Artificiale dell’Unione Industriali Napoli. Modera l’incontro: ⁠Noemi Calvino, Ph.D, Responsabile Campania Associazione Nazionale Social Media Manager.

© Riproduzione riservata

Redazione