Dal 15 al 17 luglio il Psi celebrerà a Roma il Congresso del partito. Il nostro obiettivo è estremamente chiaro e molto ambizioso: ricomporre e rafforzare la comunità socialista perché possa dare il suo contributo al Paese in un momento di enorme difficoltà. Un lavoro complesso, avviato tre anni fa con l’elezione del segretario Enzo Maraio e di un gruppo dirigente largamente rinnovato.

In tre anni la situazione del Paese si è profondamente trasformata, i movimenti populisti che vinsero le elezioni politiche del 2018 e formarono il primo Governo Conte sono oggi in grande difficoltà e le forze di centrosinistra, uscite sconfitte da quelle elezioni, hanno dovuto man mano sobbarcarsi l’onere di sostenere il governo del Paese negli anni terribili della pandemia e della guerra in Ucraina. Il PSI ha fatto la sua parte in questi anni di emergenza, e intende ora essere presente nelle stagioni che ci attendono e che non saranno prive di difficoltà. Lavoreremo con grande impegno per agevolare la nascita di una nuova grande alleanza, aperta ed inclusiva, che possa portare il centrosinistra a governare il Paese sulla base di un programma che abbia come elementi portanti la crescita del Paese, la riduzione delle disuguaglianze sociali, l’ampliamento della sfera dei diritti degli individui e delle libertà.

Non sarà un congresso rituale ma un luogo aperto di discussione, al nostro interno e con i nostri interlocutori politici, italiani ed europei. Parleremo delle difficoltà del mondo del lavoro, di scuola e sanità pubblica, di giustizia giusta e di un fisco che operi per diminuire le disparità sociali. Il significato della mozione del segretario Maraio, candidato unico alla guida del partito al Congresso, è tutto nel titolo: “Una lunga storia per ripensare il futuro”. Lì parleremo di come siamo tornati nelle piazze e nei luoghi di lavoro, per essere presenti sulle schede elettorali e nelle amministrazioni. E ci impegneremo solennemente a farlo ancora, credendoci fino in fondo. Perché un’Italia senza un Partito Socialista presente e forte, lo dimostrano questi caotici trent’anni di Seconda Repubblica, è un’Italia più divisa, più povera, più ingiusta.

© Riproduzione riservata

Luigi Iorio